Samstag, 26. Januar 2019

Rekord: 281 Gruppen wollen nach Holzminden

Harte Arbeit für die Jury: Aus 281 Bewerbungen muss sie gut 15 Gruppen auswählen.

Holzminden. „Die kreativste Fahrverbotszone des Landes wird 15!“ – mit diesem Flyer wirbt die Stadt Holzminden für das Internationale Straßentheaterfestival Pfingsten 2019. Und das hat einen so guten Namen, dass es in diesem Jahr einen Bewerbungsrekord gibt. Haben sonst 130 bis 180 Gruppen ihr Interesse angemeldet, in Holzminden aufzutreten, sind des diesmal sage und schreibe 281 Bewerbungen mit insgesamt 351 unterschiedlichen Produktionen. Das ist schon unglaublich. Und noch unglaublicher ist, dass die Gruppen nicht nur aus Europa kommen, sondern aus der ganzen Welt. Selbst aus Thailand und Japan, aus Bangladesch und Südamerika sind Bewerbungsschreiben eingegangen. Viel Arbeit also für die Jury, die am Freitag und Sonnabend tagt. (bs)

