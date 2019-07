Donnerstag, 11. Juli 2019

Rekordbeteiligung beim Go-Kart-Ferien-Turnier

Jens-Peter Meffert mit den sechs Finalteilnehmern, die drei Besten auf dem Siegertreppchen. Foto: spe

Holzminden. Mit einer Rekordbeteiligung von 85 Kindern im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren ist das Go-Kart-Turnier im Verkehrsgarten Holzminden am Stahlert Ufer über die Bühne gegangen. Sechs Stunden lang ermittelten die Kinder in mehreren Wertungsrunden unter der Regie von Jens-Peter Meffert den Holzmindener Go-Kart-Meister 2019. Am Ende gewann André den begehrten Wanderpokal als verkehrssicherster und bester Fahrer auf dem Parcours.

Es war das sechste Go-Kart-Turnier in der Veranstalter-Konstellation von Verkehrswacht „Weser-Solling“ Holzminden, Polizei und Jugendzentrum Holzminden. Jens-Peter Meffert, Leiter des Verkehrsgartens, freute sich nicht nur über die Rekordteilnehmerzahl, es waren auch noch nie so viele Eltern und Großeltern gekommen, um das Geschehen zu verfolgen. (spe)

