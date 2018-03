Montag, 26. März 2018

Rekordteilnehmerzahl beim Wandertag im Solling

Der erste Vorsitzende des Solling- und Heimatvereins Wolfgang Peter (rechts) mit den ausgezeichneten Wanderern. Darunter die dreijährige Emma Reimche. Foto: jbo

Silberborn. „Komm mit – wir wecken den Frühling“. Unter diesem Motto hatte der Solling- und Heimatverein zu seinem diesjährigen Wandertag nach Silberborn eingeladen. Und die Resonanz war enorm. Nach Wochen mit Regen, Eis und Schnee lockte der Wandertag eine Rekordteilnehmerzahl in den Hochsolling. 321 Wanderinnen und Wanderer gingen bei herrlichstem Frühlingswetter an den Start der unterschiedlichen Wanderstrecken. Damit hatten die Organisatoren bei allem Optimismus nicht gerechnet und zeigten sich am Ende der Veranstaltung hoch zufrieden. (jbo, Foto und Text)

