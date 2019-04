Montag, 08. April 2019

„Resilienz in der Vielfalt“: Augen auf und durch

Teilnehmer und Referenten der Tagnung. Foto: Julia Krankenhagen/NIFBE

Holzminden. Das Foyer der Georg-von-Langen-Schule war bis auf den letzten Platz belegt. Rund 150 pädagogische Fachkräfte aus Stadt und Landkreis Holzminden sowie dem Umland waren zur Fachtagung „Resilienz in der Vielfalt: Pädagogische Fachkräfte und Kinder stärken“ der Kreisvolkshochschule Holzminden und dem Niedersächsischen Institut für frühkindliche Bildung in die Berufsbildenden Schulen (BBS) gekommen. Sie erlebten zunächst einen mitreißenden Fachvortrag von Hugo Körbächer vom Resilienzzentrum Osnabrück. „Sehen Sie Krisen nicht nur als Gefahr, sondern vor allem als Chance“, ermutigte der erfahrende Resilienztrainer. „Machen Sie die Augen auf, wenn sie hindurchgehen – sonst lernen sie ja nichts!“ Eine Weiterführung dieses erfolgreichen Fortbildungsformats wird von den Kooperationspartnern in etwa zwei Jahren angestrebt. (tah)

