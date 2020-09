Mittwoch, 02. September 2020

Resolution zum Erhalt der Oberschule Delligsen

Sie sprechen sich stellvertretend für den Duinger Fleckenrat für den Erhalt der Oberschule Delligsen aus: (von links nach rechts) Mark Hollstein (WGL), Dirk Borovka (CDU), Joachim Grutzeck (SPD), Felicitas Niederau-Frey (Grüne). Foto: Joachim Grutzeck

Duingen/Delligsen. Im Hils formiert sich weiter der Protest gegen die Überlegungen, die Oberschule in Delligsen zu schließen. Ganz klar positioniert haben sich jetzt auch die Ratsfraktionsvorsitzenden des Fleckens Duingen, die sich in einer Resolution stellvertretend für den gesamten Fleckenrat für den Erhalt der Oberschule Delligsen mit der Außenstelle Duingen aussprechen.

In der Resolution fordern die Fraktionen sowie die Abgeordnete der Partei Bündnis 90/Die Grünen im Rat des Flecken Duingen Holzmindens Landrat Michael Schünemann und seinen Kollegen in Hildesheim auf, „die beiden Schulstandorte in Duingen und Delligsen für den Sekundarbereich I aufrechtzuerhalten, um auch zukünftig in beiden Gemeinden entsprechend der vom Gesetzgeber formulierten bildungspolitischen Ziele ein adäquates, wohnortnahes schulisches Angebot vorzuhalten!“ (bs)

Mehr lesen Sie im TAH vom 3. September 2020.