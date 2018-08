Freitag, 17. August 2018

Restlos ausverkauft und definitiv draußen

„Flammende Herzen“ ist das in Deutschland wohl bekannteste Stück von Michael Rother. Foto: tah

Bevern. Der Wettergott meint es gut mit den Freunden der elektronischen Musik, denn das Konzert mit Krautrock-Ikone Michael Rother bleibt definitiv eine Open-Air-Veranstaltung. Auch an diesem Wochenende gelten Regen und Kälte ja eher als unwahrscheinlich. Darum wird das vom Kulturzentrum Weserrenaissance Schloss Bevern für Sonnabend, 18. August, im Schlossinnenhof geplante Konzert auf jeden Fall auch dort stattfinden. Los geht es um 20 Uhr, aber nur für all jene, die bereits Karten haben. Denn die Veranstaltung ist restlos ausverkauft, lediglich nicht abgeholte Karten sind an der Abendkasse ab 19 Uhr noch zu haben.

Michael Rother gehört zu den bedeutendsten Vertretern der experimentellen elektronischen Musik, die international als Teil des in den 70er Jahren weltweit renommierten „Krautrock“ bekannt wurde. In Bevern/Forst fühlt Rother sich seit langem zuhause. Im Schloss wird er zusammen mit Schlagzeuger Hans Lampe (ehemals „La Düsseldorf“) und dem Gitarristen Franz Bargmann („Camera“) wohlbekannte und geschätzte Titel spielen. Rothers letzter Auftritt im Beveraner Schloss vor vier Jahren hatte bei den Fans Begeisterungsstürme ausgelöst.