Montag, 14. Oktober 2019

Rettungshubschrauber in Bodenwerder im Einsatz

Der Hubschrauber landete im Gewerbegebiet „Hohes Feld“. Foto: gl

Bodenwerder. Es war kurz vor 12 Uhr am späten Montagvormittag, 14. Oktober, als nach einem Arbeitsunfall ein Rettungshubschrauber in Bodenwerder gelandet ist. Hier hatte sich ein 18-Jähriger eine derart schwere Handverletzung zugezogen, dass der Rettungsdienst sowie die Notärztin einen schnellen Transport in die Uniklinik nach Göttingen für dringend erforderlich hielten. Hierzu forderten sie den Rettungshubschrauber „Christoph Niedersachsen“ an, der am Flughafen in Hannover-Langenhagen stationiert ist. Als Landeplatz war ein Feld im Gewerbegebiet „Hohes Feld“ gewählt worden. Während des Hubschraubereinsatzes wurde die Einsatzstelle durch Beamte der Polizeistation Bodenwerder abgesichert.