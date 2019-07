Freitag, 05. Juli 2019

Rettungswagen: Unfall auf dem Weg zum Einsatz

Nach dem Unfall lief "Ad Blu" aus. Die Feuerwehr verdünnte den Harnstoff mit viel Wasser.

Holzminden. Wieder ein Einsatz für die Holzmindener Feuerwehr am Freitagmorgen kurz nach 11 Uhr: „Ad Blu“, also der Harnstoff, der dem Sprit zugesetzt wird, läuft nach einem Unfall aus, heißt es in der Alarmmeldung. Ereignet hat sich der Unfall im Lüchtringer Weg. Und beteiligt sind ein VW Golf und ein Rettungswagen des Landkreises Holzminden. Der ist auf dem Weg zu einem Einsatz, hat Blaulicht und Martinshorn eingeschaltet. Den Rettungswagen übersieht allerdings eine Autofahrerin, die vom Parkplatz Stiebel Eltron nach links auf den Lüchtringer Weg abbiegen will. Sie fährt los, als die Ampel für sie auf Grün steht – und kollidiert mit dem Rettungswagen. Gottseidank wird niemand verletzt. Die sechs Einsatzkräfte der Holzmindener Feuerwehr verdünnen den ausgelaufenen Harnstoff mit viel Wasser und machen ihn damit unschädlich. (bs)