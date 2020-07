Montag, 06. Juli 2020

Rettungswagen verliert Diesel: Einsatz für die Wehr Holzminden

Mit Ölbindemittel wurde der Treibstoff abgebunden.

Holzminden. Der Alarm kommt um kurz vor 23 Uhr am Sonntagabend: Im Brombeerweg in Holzminden wollten ein Notarzt und das Team eines Rettungswagens eine Patientin aufnehmen, als plötzlich Dieselduft in der Luft lag: Eine Dieselleitung des Rettungswagens war geplatzt. Das Fahrzeug verlor den Treibstoff, der in den Straßengraben und in den Kanal lief. Die Feuerwehr wurde alarmiert. Die beiden Alarmfahrer streuten Bindemittel, informierten die Bereitschaft der Kläranlage und spülten dann den Kanal durch. Der Rettungswagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Um die Patientin, die ja ins Holzmindener Krankenhaus gebracht werden sollte, kümmerte sich ein zweites Rettungswagenteam, dass die Frau dann übernahm. (bs)