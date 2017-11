Montag, 27. November 2017

Rewe-Abriss schreitet schnell voran

Die beiden Abrissbagger kommen schnell voran.

Eschershausen. Schneller als erwartet schreitet der Abriss des ehemaligen Rewe-Marktes in Eschershausen voran. Die beiden Abrissbagger legen ein beeindruckendes Tempo vor. Bis zum Wochenende hatten sie sich bereits durch das halbe Gebäude gearbeitet, am heutigen Montag werden die Abbrucharbeiten fortgesetzt. Das Material wird sortiert und dann der entsprechenden Entsorgung zugeführt. In wenigen Tagen wird wohl nichts mehr an den ehemaligen Einkaufsmarkt erinnern. Dann soll an gleicher Stelle ein neuer Discounter gebaut werden. (nig)

