Dienstag, 27. August 2019

Rewe-Markt Holzminden startet Abholservice

Für den Abholservice wurden extra Stellplätze und ein separater Eingang geschaffen. Foto: Rewe

Holzminden. Lebensmittel bequem online bestellen und im Supermarkt abholen, wann es passt – das geht ab sofort in Holzminden: Denn der Rewe-Markt in der Sollingstraße 54 bietet diesen praktischen Service an. Die Kunden haben online die Auswahl aus mehreren tausend Artikeln, darunter auch Tiefkühlprodukte, frisches Obst und Gemüse, Fleisch- und Wurstwaren sowie Molkereiprodukte, Trockenwaren und Getränke. Und wer es besonders eilig hat, kann die Bestellung noch am gleichen Tag abholen: Bereits drei Stunden nach Bestelleingang können die Einkäufe mitgenommen werden. Praktische Zeitfenster für die Abholung und ein übersichtlicher Abholbereich mit separaten Parkplätzen gehören zum umfassenden Service.

