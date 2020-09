Dienstag, 01. September 2020

Rewe schließt für die Tafel eine große „Versorgungslücke“

Das Foto zeigt von links Witali Altergott, Ina Liebrecht, Maria Altergott mit den Tafel-Vertretern Sascha Stein, Hanna Zota, Uta Porsch und Thomas Herrmann. Foto: rei

Bevern. Der Kofferraum des mitgebrachten Tafel-Pkw war zu klein, auch die privaten Fahrzeuge der Vorstandsmitglieder mussten noch Teile der großzügigen Spende aufnehmen. Vier volle Paletten mit Hygieneartikeln konnten sie am Montagnachmittag vor dem Rewe-Markt in Bevern abholen. Die Chefs der Rewe-Märkte Bevern und Holzminden, Maria und Witali Altergott, hatten nicht lange gezögert, als sie über Uta Porsch, Schriftführerin des Vereins Holzmindener Tafel, von der „Versorgungslücke“ im Tafel-Sortiment erfuhren. Tatsächlich gehören Duschgel oder Waschmittel nicht zu den alltäglichen Spenden (schließlich haben sie kein Verfallsdatum), und das Zukaufen solcher Produkte ist dem Verein weitgehend untersagt (auch Spender wie die Aktion Mensch stellen solche Bedingungen). Für Familie Altergott kam Uta Porschs „Hilferuf“ genau richtig: Schließlich konnte sie im Juni ihr 20-jähriges Rewe-Jubiläum in Bevern feiern. Außerdem musste coronabedingt in diesem Jahr das traditionelle Sommerfest des Beveraner Rewe-Marktes für einen guten Zweck ausfallen. Zwei gute Gründe für Altergotts und die Beveraner Marktleiterin Ina Liebrecht, das große Spendenpaket im Wert von 2.000 Euro zu packen. Das Geld reichte für 240 Pakete Vollwaschmittel, 540 Tuben Zahnpasta, 480 mal Duschgel, 360 Seifenspender und 117 Pakete Toilettenpapier. (rei)