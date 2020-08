Montag, 17. August 2020

Riesige Monsterwolke über dem Landkreis

Annette Mokross aus Polle gelingen einmal mehr beeindruckende Fotos.

Polle. Bei Wind und Wetter ist Annette Mokross aus Polle mit der Kamera unterwegs. Und einmal mehr gelangen ihr beeindruckende Fotos. Ihr Foto-Star diesmal: Eine riesige Monsterwolke über dem Landkreis Holzminden.

„Das Gewitter am Freitag“, schreibt sie, „war schon mehr als ungewöhnlich für unsere Region“. Und die Wolkenformation war wirklich beeindruckend: „Kein Wunder, dass sie sich dann auch entsprechend heftig entlud. Wind, heftige Blitze, Hagel, Regen – das ganze Programm halt“, so Annette Mokross.

Das Besondere war nicht nur ihr –für unsere Gebiete – ungewöhnliches Erscheinungsbild, sondern auch, in welcher Geschwindigkeit sie so entstanden war.

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 18.08.2020