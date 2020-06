Mittwoch, 24. Juni 2020

Ringelnatter im Garten entdeckt

Die Ringelnatter hatte die Rankhilfe für sich entdeckt.

Bad Pyrmont. Am Montagnachmittag zeigte sich eine Bürgerin aus dem Pyrmonter Stadtteil Holzhausen erschrocken über die Sichtung einer ihr unbekannten Schlange in ihrem Garten. Die etwa 1,20 Meter lange Schlange, so die Polizei in einer Pressemitteilung am Mittwoch, befand sich auf einer Rankhilfe für Gartengewächse der Bewohnerin. Gefährlich war die Schlange nicht. "Bei der ungiftigen Schlange handelt es sich um eine Ringelnatter, die in großen Teilen Europas heimisch ist", so die Polizei. Die Polizeibeamten fingen die Schlange ein und ließen sie in ihrem natürlichen Lebensraum frei.