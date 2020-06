Donnerstag, 11. Juni 2020

Riskant und zu schnell durch Beverungen gefahren

Die Polizei bittet um die Mithilfe der TAH-Leser.

Beverungen. Wegen des Delikts einer möglichen Straßenverkehrsgefährdung sucht die Polizei Höxter Zeugen, die in Beverungen ein riskantes Fahrverhalten eines blauen Fiat 500 auf der Langen Straße beobachtet haben. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag, 7. Juni, gegen 17 Uhr. Dort soll der 40-jährige Fahrer mit seinem Fiat in Höhe einer Pizzeria zunächst auf den Bürgersteig an der Langen Straße gefahren sein, kurz angehalten haben und dann weitergefahren und in den Dahlienweg abgebogen sein.



Wenig später sei das Fahrzeug aus dem Dahlienweg wieder nach links in die Lange Straße eingebogen und hätte sehr stark beschleunigt. Zwei Fahrzeuge soll der Fiat mit hoher Geschwindigkeit links überholt und an Einmündungen seine Geschwindigkeit nicht reduziert haben.



Erst an einer roten Ampel mehrere hundert Meter weiter in Höhe der Burgstraße habe der Fahrer abgebremst. Er wurde wenige Minuten später in der Weserstraße durch Polizeibeamte angetroffen und kontrolliert. Um den weiteren Hergang zu klären, bitten die Ermittler mögliche Zeugen, sich mit der Polizei in Höxter unter den Telefonnummer 05271/962-0 in Verbindung zu setzen.