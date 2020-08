Mittwoch, 12. August 2020

RKI meldet 1.226 Corona-Neuinfektionen – höchster Stand seit Mai

Immer mehr Infektionen mit dem Coronavirus werden gemeldet. Foto: Pixabay

Dem Robert-Koch-Institut (RKI) wurden am Dienstag, 11. August, 1.226 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Das ist die höchste Zahl an registrierten Neuinfektionen seit Anfang Mai. Am 9. Mai lag der Wert bei 1.251. Der Höhepunkt bei den täglich gemeldeten Neuansteckungen in Deutschland hatte Anfang April bei mehr als 6.000 gelegen. Die Zahl war nach den immer noch über 1.000 liegenden Werten im Mai in der Tendenz gesunken, seit Ende Juli steigt sie wieder. Laut RKI geht die Zahl auf eine größere Anzahl kleiner Ausbrüche zurück. Ein starker Anstieg der Fallzahlen könnte die Gesundheitsämter bei der Nachverfolgung von Ansteckungsketten an die Grenzen bringen, befürchten Mediziner. (fhm)