Freitag, 09. Oktober 2020

RKI meldet 4.516 neue Infektionen für Deutschland

Die Zahl der Infektionen steigt weiter an. Foto: Pixabay

Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Freitagmorgen, 9. Oktober, 4.516 neue Infektionen gemeldet. Von Mittwoch auf Donnerstag war der Wert von 2.828 auf 4.058 bereits erheblich angestiegen. Seit Beginn der Krise haben sich nach RKI-Angaben mindestens 314.660 Menschen in Deutschland nachweislich infiziert. Auch bei den intensivmedizinisch behandelten Covid-19-Patienten zeichnet sich ein deutlicher Anstieg ab. Laut Lagebericht des Robert-Koch-Instituts (RKI) wurden am Donnerstag 487 Infizierte intensivmedizinisch behandelt, 239 davon wurden beatmet. Eine Woche zuvor (1. Oktober) hatte der Wert noch bei 362 (193 beatmet) gelegen, in der Woche davor (24. September) bei 296 (166 beatmet). Rund 8500 Intensivbetten sind in den deutschen Kliniken derzeit noch frei.