Mittwoch, 05. Februar 2020

Robert Habeck hat Besuch in Höxter (vorerst) abgesagt

Robert Habeck sagte seinen Termin in Höxter ab, will ihn aber möglichst zeitnah nachholen. Foto: Nadine Stegemann

Höxter. Die Ministerpräsidenten-Wahl in Thüringen hat Auswirkungen bis nach Höxter: Rainer Schwiete, Leiter der Volkshochschule Höxter-Marienmünster, erhielt am späten Mittwochnachmittag einen Anruf von Grünen-Chef Robert Habeck, der seine für Donnerstag, 6. Februar, geplante Lesung in der Residenz Stadthalle absagte. Aufgrund der bundespolitischen Bedeutung müsse er den Tag in Berlin verbringen und die Reaktionen seiner Partei auf die Wahl des FDP-Mannes Thomas Kemmerich koordinieren. Habeck habe ausdrücklich betont, wie sehr er diese Absage bedaure, erklärte Schwiete gegenüber dem TAH. Die Lesung aus Habecks aktuellem Buch werde aber auf jeden Fall nachgeholt, alle verkauften Karten behalten ihre Gültigkeit! (rei)