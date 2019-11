Dienstag, 26. November 2019

Robert Habeck kommt nach Höxter

Einer der derzeit populärsten Politiker Deutschlands: Robert Habeck. In Höxter liest er aus seinem neuen Buch. Foto: Nadine Stegemann

Höxter. „Mit einem besonderen Highlight startet die VHS Höxter-Marienmünster in das nächste Frühjahrssemester“, berichtet VHS-Leiter Rainer Schwiete stolz bei der Ankündigung des nächsten Promi-Gastes – Robert Habeck – und verweist darauf, dass der Kartenverkauf anläuft und eine Karte auch ein gelungenes Weihnachtsgeschenk sein könnte.

Klug, leidenschaftlich und anschaulich geht Grünen-Chef Robert Habeck in seinem neuen Buch dem Zusammenhang von Sprache und Politik nach, erkundet den Unterschied zwischen totalitärer und offener Sprache – und skizziert damit eine Poetik des demokratischen Sprechens, die Mut macht, sich einzumischen und für unsere Demokratie einzustehen. „Asyltourismus“, „Überfremdung“, „Gesinnungsdiktatur“, „Hypermoral“, „Volksverrat“ – viel ist in den letzten Monaten über die Sprachverrohung in der Politik gesprochen worden.

Die Lesung läuft am Donnerstag, 6. Februar, von 19.30 bis 21 Uhr in der Residenz-Stadthalle Höxter. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf bei: Bücher Brandt in Höxter, VHS-Geschäftsstelle in Höxter, Cosmo-Bistro in Höxter, Buchhandlung Lesbar in Beverungen, Buchhandlung Schröder in Brakel und Fachbuchhandlung Hinrichsen in Holzminden.

