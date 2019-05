Sonntag, 19. Mai 2019

„Robert“ hat wieder festen Boden unter den Rädern

Imposanter Größenvergleich zwischen Trecker Robert und der riesigen Fähre nach Newcastle.

Lauenförde. Am Sonntagmorgen ist Deutz-Willi mit seinem Trecker „Robert“ und dem Wohnwagen „Schnecke“ in Newcastle angekommen. Nach einer Woche ist Deutschlands berühmtester Treckerfahrer an der Nordseeküsten in Holland auf die riesige Fähre getuckert, und nach 17 Stunden Überfahrt hat „Robert“ in der Hafenstadt im Nordosten Englands wieder festen Boden unter den Rädern bekommen. Damit ist Schottland nicht mehr weit, aber Winfried Langner hat sich ja viel Zeit genommen, um auch wirklich alle interessanten Winkel dieses Wunschzieles zu erkunden. (rei)

