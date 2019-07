Freitag, 12. Juli 2019

„Rock the machine“: Karrieretag bei Otto Künnecke, Open House und 85-jähriges Bestehen

Viel los war am Freitag in den Produktionshallen der Firma Otto Künnecke. Foto: spe

Holzminden. Da war am Freitag schwer was los bei der Firma Otto Künnecke in der Holzmindener Bülte 1. Das weltweit tätige Unternehmen hatte junge Menschen, ihre Eltern und Lehrer eingeladen zum Karrieretag, um zu informieren über Ausbildungs- und Karrierechancen, internationale Geschäftspartner waren zum Tag der offenen Tür angereist, und mit Mitarbeitern und Ehemaligen wurde das 85-jährige Betriebsbestehen gefeiert, tagsüber im betrieb, abends im „Kiekenstein“ in Stahle.

„Rock the machine“ und „Rock the career“ sind die Slogans: Ab August lernen 24 Auszubildende und duale Studenten bei Künnecke. Der IT-Bereich wird immer wichtiger. Die Azubis selbst führten die potenziellen Azubis von morgen durch den Betrieb, erläuterten Arbeitsschritte und Unternehmensbereiche ganz praktisch und auf Augenhöhe, beantworteten Fragen kompetent. Sie hatten auch die Infostände (fast) im Alleingang konzipiert. (spe)

