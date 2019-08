Sonntag, 11. August 2019

Rock‘n‘Roll auf dem Holzmindener Markplatz

Der Marktplatz war auch diesmal wieder gut gefüllt beim Marktsommer. Foto: lik

Holzminden. Anlässlich des Marktsommers sind am Sonnabend um 19.30 Uhr „The Rockabilly Four“ aus Kassel auf dem Holzmindener Marktplatz aufgetreten. Die Band war mit drei Musikern – mit Gitarre, Schlagzeug und Kontrabass/E-Gitarre – auf der Bühne besetzt. Sie zeigten sich in stilechter Kleidung, was die Gesamtdarstellung, inklusive der Musik, abrundete und die Zuschauer und -hörer in eine andere Zeit versetzte. (lik)

