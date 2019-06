Dienstag, 18. Juni 2019

Rohrbruch stört den Badespaß im Freibad Bevern

Der Betrieb des Beveraner Freibades wirde erneut durch technische und personelle Probleme gestört. Foto: ue

Bevern. Es ist wie verhext mit dem Betrieb des Freibades Bevern. Endlich schienen die Personalprobleme einigermaßen gelöst zu sein und das Freibad konnte mit Verspätung endlich geöffnet werden – und schon gibt es die nächsten Negativschlagzeilen. So sorgte ein Rohrbruch für eine Sperrung des Schwimmerbeckens. Auf ihrer Homepage kündigt die Samtgemeinde Bevern an, dass diese Sperrung voraussichtlich bis zum morgigen Mittwoch, 19. Juni, andauern wird. Aber Bauamtsleiterin Vera Thomas wollte sich am Telefon gegenüber dem TAH nicht „festnageln“ lassen. Der Rohrbruch sei zwar repariert, aber bis das große Becken wieder gefüllt ist, dauert es eben eine geraume Zeit... Außerdem gibt es erneut personelle Probleme, so dass nur eine eingeschränkte Öffnungszeit (täglich von 12 bis 18 Uhr) möglich ist. (rei)