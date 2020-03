Donnerstag, 05. März 2020

Rohrkrepierer Windkraft im Landkreis Holzminden

Die Windkraft im Landkreis Holzminden muss ausgebaut werden – der Raum, in dem das möglich wäre, ist aber zu eng begrenzt. Foto: fhm

Kreis Holzminden. Sitzung des Ausschusses für Bildung und Kreisentwicklung. Im Zuschauerraum sitzen die Investoren für Windkraftanlagen. Sie wollen bauen. Auf der Ottensteiner Hochebene, zwischen Heinade und Braak. Und bei Derental. Doch sie dürfen nicht. Denn der Landkreis Holzminden scheitert bislang daran, Vorranggebiete für die Windkraft auszuweisen – obwohl er dazu verpflichtet ist. Ausgewiesen werden die Flächen im Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP), quasi der Planungsmappe für alles, was im Landkreis Holzminden wichtig ist in Sachen Wirtschaft, Erholung, Verkehr, Wohnen und Natur. Eigentlich müsste das neue RROP in diesem Jahr verabschiedet werden. Doch die Windkraft und die Bundeswehr haben gerade einen Strich durch diese Rechnung gemacht. Wenn es ganz schlecht läuft, wird sich der Landkreis mit Naturschützern und/oder Windkraftanlagenbefürwortern schließlich vor Gericht darüber streiten, was im Landkreis Holzminden möglich sein muss oder nicht sein darf. Im Landkreis Holzminden selbst werden dann Planungen auf die lange Bank geschoben werden müssen, weil der derzeitige RROP Ende 2020 ausläuft. (bs)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 06.03.2020