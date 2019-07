Donnerstag, 11. Juli 2019

Rohrweg in Höxter wird voll gesperrt

Symbolfoto

Höxter. Zum Start der Sommerferien beginnt der Kreis Höxter mit Arbeiten an der Kreisstraße 45 in der Ortsdurchfahrt Höxter. Im Anschluss an die umfangreichen Arbeiten der Gas- und Wasserversorgung Höxter an den Versorgungsleitungen im Rohrweg, Kreisstraße 45, zwischen Albaxer Straße und Roonstraße erneuert der Kreis Höxter nun die Fahrbahndecke. Dazu muss die Straße in diesem Bereich ab Montag, 15. Juli, voll gesperrt werden. Soweit es die Arbeiten zulassen, wird der Anliegerverkehr aufrechterhalten. Die Baumaßnahme wird voraussichtlich Anfang August abgeschlossen. Eine Umleitungsstrecke wird in beiden Richtungen über die Corbiestraße, Einbahnstraßenrichtung, sowie die Corveyer Allee ausgeschildert. Der Kreis Höxter bittet alle betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die unvermeidbaren Behinderungen während der Bauzeit.