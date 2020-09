Samstag, 26. September 2020

Roland Thiel und Team „Tuspo 4ever“ legen Holzmindener Fußball-Kalender vor

Roland Thiel präsentiert stolz seinen ersten Fußball-Kalender „Unser Tuspo Holzminden“. Foto: spe

Holzminden. Roland Thiel kann’s nicht lassen – aber warum auch!? Hat er doch als Fußball-Urgestein und Zeitzeuge der goldenen Fußball-Ära Holzmindens eine Menge Pfeile im Köcher und bis heute viel zu erzählen in Wort und Bild. Außerdem sind Nachfrage und Begeisterung ungebrochen, wenn Thiel & Co., inzwischen als Team „Tuspo 4ever“ firmierend, in Gedächtnis und Archiven kramen. Nach drei Bänden „Als der Jubel vom Jahnplatz noch durch Holzminden hallte...“ ist nun aus gleicher Quelle der Jahres-Wandkalender „Mythos Unser Tuspo Holzminden“ erschienen. Alt-Tusporaner und alle, denen die Holzmindener Fußballgeschichte am Herzen liegt, können sich mit Mannschaftsfotos und Spielszenen, historischen Zeitungsartikeln aus dem Täglichen Anzeiger durchs Jahr 2021 begleiten lassen. Auch der Text des Tuspo-Liedes ist für alle Zeiten dokumentiert.

Diesmal sollte es ein Kalender sein, der herrlich in der Vergangenheit schwelgen lässt – und so manche quälende Frage beantwortet: Wer hat eigentlich in Tuspos Meistermannschaft 1963/64 gespielt? Der Kalender beantwortet dies in Text und Bild. Und manches längst vergessene Spiel rückt durch die abgedruckten TAH-Artikel wieder ins Gedächtnis. Der Kalender, in 100 Exemplaren gedruckt, ist zum Selbstkostenpreis von 10 Euro beim Autor erhältlich. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 26. September