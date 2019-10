Donnerstag, 31. Oktober 2019

Rolf Kalafus eröffnet in Holzminden einen Trödelladen

Rolf Kalafus ist seit 45 Jahren im Trödelgeschäft tätig. Foto: spe

Holzminden. Der Holzmindener Rolf Kalafus ist ein alter Hase in Sachen Antik, Trödel und Edelmetall. Seit 45 Jahren verkauft er „gern Sachen aus den guten alten Zeiten“, wie er sagt, betrieb rund 20 Jahre lang verschiedene Läden in der Holzmindener Innenstadt. Nun wagt er einen neuen Anlauf und eröffnet am Montag, 4. November, einen Trödelladen in der Johannisstraße 2, direkt zwischen Fußgängerzone Obere Straße und Marktplatz gelegen. Wer ihn betritt, den erwartet eine spannende Zeitreise durch vergangene Zeiten, und schon vor Eröffnung drücken sich viele Neugierige die Nasen platt an den Schaufenstern und erfreuen sich an den Auslagen. Rolf Kalafus freut das, und er weiß, dass viele Menschen beim Anblick und Anfassen schöner alter Sachen gern in Erinnerungen schwelgen. Auf den 80 Quadratmetern Ladenfläche präsentiert Kalafus einen bunten Qu erschnitt seiner zusammengetragenen Stücke. Einen Schwerpunkt bilden betagte Musikinstrumente, besonders Blechblasinstrumente und Gitarren, Geigen und Akkordeons. Daneben bietet der Trödelladen auch Blechspielzeug, Puppen, Möbel, Bilder und originelle Wandspielgeräte, wie sie früher in Kneipen hingen. Wer etwas Ausgefallenes sucht für sich oder als Geschenk, wird hier garantiert fündig. Rolf Kalafus kauft auch an: alte Musikinstrumente, Fotoapparate und Möbel aus Omas Zeiten. Und er sagt: „Bei mir kann man auch handeln und tauschen.“ Der Trödelladen ist ab nächster Woche mittwochs bis freitags von 10 bis 18 Uhr und sonnabends von 10 bis 14 Uhr geöffnet. (spe)