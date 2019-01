Donnerstag, 24. Januar 2019

Rollator rein oder raus?

Petra Schäfer setzt sich für ihre Mutter Erika Schäfer ein. Foto: ap

Holzminden. Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) gilt als friedliche Begegnungsstätte. Doch friedlich geht es bei der AWO in Holzminden aktuell nicht zu. Hier gibt es eine Regeländerung, die nicht allen passt: Seit Ende letzten Jahres dürfen Rollatoren nicht mehr mit in das kleine AWO-Gebäude in der Ernst-August-Straße 3a genommen werden. Grund für die Änderung gibt ein neuer Beschluss der AWO Holzminden mit dem Zweck, Beschädigungen am Mobiliar zu vermeiden. Des Weiteren betont Rolf Hahn, Vorsitzender der AWO Holzminden: „Wir haben auch das Problem ‚Fluchtweg‘. Die Rollatoren werden im Flur abgestellt – der Fluchtweg muss aber frei sein.“ Wenn jeder einen Rollator mit in das 70 Quadratmeter kleine Gebäude hineinnehme, würden die Fluchtwege versperrt, so dass eine schnelle Rettung im Notfall nicht mehr erfolgen könnte. Mit der neuen Regel ist die Seniorin Erika Schäfer jedoch nicht einverstanden. (ap)

