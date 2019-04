Mittwoch, 17. April 2019

Roman Förster, Niedersachsens bester Schüler, arbeitet im Krankenhaus Holzminden

Roman Förster freut sich gemeinsam mit Pflegedirektorin Oberin Simone Gebauer (links) und der stellvertretenden Pflegedirektorin Susanne Joppe (rechts) über den Sieg beim Vorentscheid. Foto: Agaplesion

Holzminden. Roman Förster ist Niedersachsens bester Schüler in der Alten- und Krankenpflege. Der Auszubildende im dritten Ausbildungsjahr am Agaplesion Evangelisches Krankenhaus Holzminden konnte sich im Rahmen des norddeutschen Vorentscheids als einer von zwei Niedersachsen für den Bundeswettbewerb im Juni qualifizieren. Dann fährt er zum Bundeswettbewerb nach Berlin, wo entschieden wird, wer in diesem Jahr Deutschlands bester Schüler in der Alten- und Krankenpflege wird. Der Wettbewerb „Bester Schüler in der Alten- und Krankenpflege 2019“ wird jährlich vom Verein zur Förderung pflegerischer Qualität in der Alten- und Krankenpflege veranstaltet. (tah)

