Montag, 10. August 2020

Roman Linnenberg wechselt zum SV 06 Holzminden

Roman Linnenberg ist jetzt beim SV 06 Holzminden. Foto: rr

Holzminden. Starker Zugang beim Fußball-Kreisligisten SV Holzminden. Roman Linnenberg spielt jetzt für die Kreisstädter. Der mittlerweile 36-Jährige Routinier hat nach einer kleinen Fußballpause den Weg nach Holzminden gefunden. Bereits in den ersten Trainingseinheiten konnte er sich von dem Potential der vielen jungen Spieler überzeugen und fühlt sich sehr wohl in der Mannschaft. Er empfindet das Projekt mit den vereinseigenen Jugendspielern als sehr spannend und freut sich schon darauf, mit seiner Erfahrung seinen Anteil dazu beizusteuern. „Ich fühle mich im Moment so fit wie schon lange nicht mehr und habe gemerkt, dass ich noch mit den jungen Burschen mithalten kann“, so Linnenberg. Auch 1. Herren Trainer Ali Chaabu freut sich riesig darüber, dass sich Roman dazu entschieden hat zum SV 06 Holzminden zu wechseln. „Roman als Routinier in der Defensive zu haben ist enorm wichtig bei dem jungen Kader. Er soll Ruhe und Stabilität in die Hintermannschaft bringen. Ich kenne Roman noch sehr gut aus unserer gemeinsamen Zeit beim FC Stadtoldendorf und er ist sportlich wie auch menschlich eine Bereicherung für das Team“, schwärmt Chaabu. Es wird wohl die letzte aktive Station von Roman Linnenberg sein. Gerade deswegen will er nochmal alles geben. (rr)