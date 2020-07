Samstag, 11. Juli 2020

„Rosenkrieg“ bringt Höxteraner auf Anklagebank

Höxter/Paderborn. Es begann als Vergewaltigungsprozess, und es endete mit der Aussicht darauf, etwas Ruhe in einen Rosenkrieg zu bringen. Von dem, was einen 36-jährigen Höxteraner auf die Anklagebank gebracht hatte, blieb nur so wenig übrig, dass es für eine Geldstrafe reichte. (Pfaff)

Mehr lesen Sie im TAH am 11. Juli 2020