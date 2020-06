Dienstag, 16. Juni 2020

Rot-Grüne Klatschmohn-Pracht bis zum blauen Horizont

Rot-grüne Klatschmohn-Pracht. Foto: Behrends

Kreis Holzminden. Die TAH-Leser Walter Behrends (Foto links) und Karsten Kohrs (Foto rechts), beide aus Holzminden, hatten nicht nur die gleiche Freude an der rot-grünen Klatschmohn-Pracht, sondern auch die gleiche Idee, diese zu fotografieren und in die Bilder in die TAH-Redaktion zu mailen. „In den letzten Tagen haben sie viel über die Umweltverschmutzung in unserem Kreis bereichtet. Hier sind mal ein paar schöne Bilder aus der Theodor-Storm-Straße in Holzminden“, schreibt dazu Karsten Kohrs und ergänzt: „Danke an den Bauern, der das Feld nicht bearbeitet.“ Und Walter Behrends hat beobachtet: „In diesem Jahr ist der Mohn besonders kräftig und intensiv gefärbt. Es gibt auch einige ganze Felder, die in warmen Farben erstrahlen und reiches Insektenleben zeigen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme war hier ein kräftiges Summes zu hören von unzähligen Hummeln, die die Fläche bevölkerten.“ Der TAH sagt Danke! (spe)