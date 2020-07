Dienstag, 28. Juli 2020

Rotary-Club Höxter übergibt 15.000 Euro Erlös aus Benefizkonzert

Spendenübergabe in Höxter. Verteilt wurden 15.000 Euro Konzerterlös. Foto: RC Höxter

Höxter . Am 11. März gastierte in der Stadthalle Beverungen die Big Band der Bundeswehr auf Einladung des Rotary-Clubs Höxter. Das fulminante Konzert begeisterte die Zuschauer und bereitete auch den Akteuren auf der Bühne sichtlich Vergnügen. Umso erfreulicher war es für den Rotary-Club, jetzt den Erlös aus dem Konzert in Höhe von 15.000 Euro übergeben zu können. Darüber freuten sich besonders die Vertreter der Jugendfeuerwehren im Kreis Höxter und die Vertreter des Trägervereins Bildungshaus Modexen, auf die die Überschüsse hälftig aufgeteilt wurden.

