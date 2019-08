Sonntag, 04. August 2019

Rotary-Club Holzminden zeichnet historische Häuser aus

Die Vertreter des Rotary-Clubs Holzminden vor der neuen Bronzetafel.

Holzminden. Anlässlich seines 50-jährigen Jubiläums im Jahr 2012 hatte der Rotary Club Holzminden 25 historische Häuser in Holzminden mit Bronzetafeln ausgestattet. Die Schilder informieren seitdem über die Geschichte der Stadt Holzminden und ihrer Gebäude – und sie sind ein Geschenk des Rotary Clubs an die Stadt Holzminden, an ihre Bürger und an ihre Besucher. Wer das alte Holzminden heute neu entdecken möchte, wird nach der Aufnahme des „Haus des Handwerks“ in 2018 nun eine weitere Station in der Reihe der ausgezeichneten Objekte einlegen können: Die Bürgerhäuser Obere Straße 50/52 haben die 25. Bronzetafel des Rotary Clubs Holzminden erhalten.

