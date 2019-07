Mittwoch, 17. Juli 2019

Rotavirus-Infektionen nehmen zu

Besonders für Kinder ist der Rotavirus gefährlich.

Kreis Holzminden. In Niedersachsen haben die Meldungen von Rotavirus-Infektionen an das Robert Koch-Institut (RKI) stark zugenommen. Das berichtet die IKK classic. Die Krankenkasse hat die aktuelle Statistik des Bundesinstituts für Infektionskrankheiten ausgewertet. Demnach wurden bis Ende der 25. Kalenderwoche (bis 23. Juni 2019) landesweit fast 3.000 Infektionen (2.964) gezählt. Das sind mehr als doppelt so viele, als im gesamten Jahr 2018 (1.377). Auch im Landkreis Holzminden wurde der Vorjahreswert bereits überschritten.

Mehr lesen Sie im TAH am 18. Juli 2019