Sonntag, 03. Dezember 2017

Rote Karte für den FC Stadtoldendorf

Unter einer dicken Schneeschicht bedeckt, schlummert der neue Kunstrasen im Jahnstadion, während hinter den Kulissen gestritten wird.

Stadtoldendorf . Der neue Kunstrasen im Jahnstadion in Stadtoldendorf liegt gerade so, der alte ist noch nicht entsorgt, da kochen die Emotionen über, und der Streit um die Nutzungsbedingungen droht zu eskalieren. Die Stadt Stadtoldendorf als Eigentümerin hat dem FC als Hauptnutzer quasi den Stuhl vor die Tür gesetzt, die Schlösser am Mehrzweckgebäude ausgetauscht und ein Nutzungsverbot ausgesprochen. Der Grund: Der FC weigert sich, den neuen, erweiterten Nutzungsvertrag zu unterschreiben. Zudem ärgert es den Fußball-Kreisligisten, dass er vom „Platzverweis“ von einem Aushang an der Kabinentür erfahren hat.

Ein Vorstandsmitglied des FC, das namentlich nicht genannt werden möchte, stellt im TAH-Gespräch klar, dass die Stadt Stadtoldendorf Dinge vom FC verlangt, die er einfach nicht zu leisten im Stande ist. „Es dreht sich gar nicht um die Pflege des Kunstrasens oder der Liegenschaften, sondern der Streit ist an der Nutzung des Mehrzweckgebäudes entbrannt“. Dass die Stadt jetzt das Gebäude winterfest macht und die Schlösser austauscht, das kritisieren wir nicht, das ist ihr gutes Recht. Aber uns den Zutritt zum Kunstrasenplatz zu verwehren, ist schlichtweg eine Frechheit“. Zudem betont das Vorstandsmitglied, dass es seit einem Jahr einen fertigen, unterschriebenen und somit gültigen Nutzungsvertrag gebe, der alle Pflichten regele. „Diesen Vertrag jetzt nochmal infrage zu stellen und zu erweitern, das können wir nicht erfüllen, das geht einfach nicht. Wir können nicht die Energie- und Unterhaltungskosten für dieses Gebäude stemmen“. Zudem sei es gar nicht der FC gewesen, der die Öffentlichkeit hergestellt habe, sondern die Stadt, die den Aushang für alle lesbar an der Tür des Mehrzweckgebäudes angebracht habe.

Stadtoldendorfs Bürgermeister Helmut Affelt versteht die ganze Aufregung nicht und kann auch nicht verstehen, dass der FC bereits an die Öffentlichkeit gegangen ist. „Wir sind ja in Gesprächen, und diese Gespräche sind doch noch gar nicht abgeschlossen. Im Wesentlichen gilt es noch zu klären, wer für die Pflege des Kunstrasens in welchem Umfang und die Nutzung des Mehrzweckgebäudes zuständig ist, “ sagt er im Gespräch mit der TAH-Sportredkation. Gleichzeitig gesteht er ein, dass die Verhandlungen derzeit aber in einer Sackgasse stecken, aber auch das sei ganz normal. „Die Anlage ist ja noch gar nicht fertig, die Pflegegeräte sind noch nicht mal angeschafft und Sand ist auch noch nicht aufgetragen. Es sollten mal alle die Ruhe bewahren“.

Die Vorwürfe des FC, in anderen Medien publiziert, die Stadt würdige das Engagement des FC im Juniorenfußball nicht und verdränge den Fußball aus der Stadt oder treibe den FC in die Insolvenz, entbehren laut Affelt jeglicher Grundlage.