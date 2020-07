Mittwoch, 01. Juli 2020

Roxy Holzminden verschiebt Wiedereröffnung auf August

Das Roxy-Kino in Holzminden ist seit Mitte März geschlossen. Foto: spe

Holzminden. Eigentlich wollte das Roxy-Kino in Holzminden, so war der Plan, nach der Coronapause am 17. Juli wiedereröffnen. Doch daraus wird nun doch nichts, weil zu diesem Zeitpunkt keine aktuellen Filme von Relevanz verfügbar sein werden. „Leider haben uns die Verleiher benachrichtigt, dass die wichtigen Filme erst im August auf den Markt gehen“, berichtet Roxy-Theaterleiterin Stanislawa Grzibek. Zwar dürfen Kinos in Niedersachsen seit 22. Juni wieder geöffnet haben, doch für die meisten ist dies derzeit nicht rentabel, zumal sie „alte“ Filme zeigen müssten. Das Roxy peilt nun den 6. August als Wiedereröffnungstermin an. Mitte August hofft man auf Filme wie Disneys Realadaption von „Mulan“ und Christopher Nolans Actionreißer „Tenet“. Für das Holzmindener Kino ist die behutsame Rückkehr in den Alltagsbetrieb von großer Bedeutung. Vielleicht könne man für den 3. August „über ein erstes Programm verhandeln“. Sicher ist der Restart aber auch im August nicht, wie Stanislawa Grzibek zu bedenken gibt. „Das Wichtigste sind die verfügbaren Filme. Im schlimmsten Fall fällt der August noch raus.“ (spe)

