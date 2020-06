Dienstag, 16. Juni 2020

Roxy-Kino Holzminden braucht noch etwas Zeit bis zum Restart

Das Roxy-Kino musste Mitte März schließen und wird vorerst noch geschlossen bleiben. Foto: spe

Holzminden. Der Holzmindener Landtagsabgeordnete Uwe Schünemann wollte schnell sein und eine gute Nachricht für seine Heimatregion verkünden. In einer Pressemitteilung von Dienstagmittag weist er darauf hin, dass die 5. Stufe der Corona-Verordnung am Montag, 22. Juni, in Kraft tritt. Schünemann teilt mit, dass Theater und Kinos wieder öffnen dürfen. „Damit wird auch das Roxy-Kino in Holzminden endlich wieder sein Programm anbieten können“, schreibt er. Voraussetzung sei aber das Einhalten des Mindestabstands von 1,5 Metern und das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung. Das Roxy kann öffnen, da hat der CDU-Abgeordnete Recht. Das Holzmindener Kino öffnet aber noch nicht am Montag, nicht nächste Woche und auch noch nicht in diesem Monat. Das Roxy braucht noch Zeit – aus Gründen, die Theaterleiterin Stanislawa Grzibek auf Nachfrage dem TAH erläutert. Bei ihr ist die Presseoffensive des Abgeordneten daher nicht gut angekommen. „Unmöglich“ findet sie das Vorgehen, die Veröffentlichung sei nicht abgesprochen gewesen.

„Wir werden zeitnah eröffnen, aber wir müssen uns erst einmal mit dem Ordnungsamt besprechen“, sagt Theaterleiterin Grzibek. Der Zeitpunkt der Wiedereröffnung hänge nicht nur davon ab, was die Corona-Verordnung erlaube oder vom Wunschtermin des Betreibers. „Es hängt vom verfügbaren Filmangebot ab. Wir können nicht die alten Filme aus Vor-Corona-Zeiten zeigen oder Filme, die bei den Streamingdiensten zu sehen sind“, erklärt Stanislawa Grzibek. In den nächsten zwei Wochen wolle man sich mit Verleihern und Disponenten zusammensetzen mit dem Ziel, „ein vernünftiges Programm für unser Holzmindener Publikum“ zusammenzustellen. Ziel sei es, vielleicht Mitte Juli, spätestens aber Ende Juli mit der Neuverfilmung von Disneys Zeichentrick-Klassiker „Mulan“, jetzt als realer Abenteuerfilm, zu starten. (spe)

