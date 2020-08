Dienstag, 18. August 2020

Roxy-Kino Holzminden setzt auf Restart im September

Das Roxy-Kino will bald wieder durchstarten – und setzt auf seine treuen Kunden. Foto: spe

Seit Mitte März ist das Roxy-Kino in der Fürstenberger Straße in Holzminden coronabedingt bereits geschlossen. Monat um Monat hat sich seitdem die von Betreiber und Kinofans erhoffte Wiedereröffnung nach hinten geschoben. Das hat verschiedene Gründe. Für den Restart setzt Theaterleiterin Stanislawa Grzibek nun auf den September. „Wir wollen aufmachen, komme was wolle“, sagt sie. Möglichst Anfang September wolle man öffnen, ein „buntes Programm und neue Aktionen“ bieten, viele interessante neue Filme ans Publikum bringen. Und auch das ist gefragt, nach den gebotenen Regeln mitzuspielen. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 19. August im Sonderthema „Starke Partner – Fürstenberger Straße, Lüchtringer Weg, Bahnhofstraße“