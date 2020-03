Dienstag, 17. März 2020

Roxy-Kino in Holzminden ist ab sofort geschlossen

Das Roxy informiert über den eingestellten Spielbetrieb auf seiner Homepage.

Holzminden. „Wir haben in den letzten Tagen den Spielbetrieb vermindert und mit Sicherheitsmaßnahmen aufrechterhalten, um in diesen bewegenden Zeiten das kulturelle Leben nicht ganz zum Erliegen kommen zu lassen. Das ist nun nicht weiter möglich. Auf Grund einer behördlichen Anordnung wird der Spielbetrieb vorerst eingestellt.“ Das teilt die Leitung des Roxy-Kinos in Holzminden auf seiner Homepage mit. Das Roxy hat am Dienstag mit sofortiger Wirkung seinen Spielbetrieb eingestellt.

Laut Allgemeinverfügung des Landes Niedersachsen sind alle öffentlichen Veranstaltungen und somit auch die Kinoaufführungen im Roxy mit Wirkung von Dienstag, 17. März, an bis zunächst einschließlich 19. April untersagt. Das Roxy-Team: „Wir hoffen, dass wir durch die Schließung unseren Beitrag zur Verlangsamung der Verbreitung des Virus beitragen können und bleiben im Austausch mit den Behörden.“ Es wird gebeten, an der Kinokasse gekaufte Tickets aufzubewahren. Sobald die Kasse wieder geöffnet ist, sollen die Tickets erstattet werden. Alle Online-Tickets werden automatisch erstattet.

Auf der Internetseite will das Kino regelmäßig über die aktuellen Entwicklungen informieren und bekanntgeben, ab wann der reguläre Spielbetrieb wieder aufnehmen wird.