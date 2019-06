Sonntag, 02. Juni 2019

Rudelsingen in Boffzen

Ingeborg Erler und Jörg Hillmann begleiten das Rudelsingen in Boffzen.

Boffzen. Die Kreisvolkshochschule Holzminden und und die Volkshochschule Höxter laden ein zum gemeinschaftlichen Karaoke in der Eventhalle.Wer gerne laut und manchmal auch vielleicht etwas schräg singt oder wer es einfach mal ausprobieren möchte, mit mehreren Menschen zu singen, für den ist das Rudelsingen am Freitag, 14. Juni, ab 19.30 Uhr genau das Richtige. In lockerer Atmosphäre treffen sich Menschen jeden Alters und singen gemeinsam Hits von damals bis heute. Dabei werden sie live von Jörg Hillmann (Gesang und Gitarre) und Ingeborg Erler (Gesang, Keyboard und Trommel) begleitet.

