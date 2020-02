Dienstag, 18. Februar 2020

Ruderer aus Hameln pflanzen Buchen im Solling bei Neuhaus

Die Buchen kommen in Reihen unter die Altfichten, die als Sonnenschirm und Verdunstungsschutz dienen sowie im Winter einen Frostschutz für die jungen Laubbäume bieten. Fotos: Hapke

Neuhaus. „Was ist da gerade los im Wald? Man hört so Vieles und kann es gar nicht richtig einordnen.“ Mit diesen Fragen traten Mitglieder des Hamelner Rudervereins Weser an ihren langjährigen Freund Kurt Hapke aus dem Forstamt Neuhaus im Solling heran. Schnell waren sich alle einig und wollten vom Forstmann Hapke Informationen aus erster Hand. Spontan waren dann alle Ruderer Anfang Februar mit im Boot, um in der Försterei Mühlenberg Buchen zu pflanzen.

Dass es dem Wald nicht gut geht, war Zeitung, Funk und Fernsehen seit längerem zu entnehmen. Die aktuellen Probleme ausgelöst hatte bereits der Sturm „Friederike“ im Januar 2018. Allein im Forstamt Neuhaus fielen damals 250.000 Kubikmeter Sturmholz an, hauptsächlich von geworfenen und abgeknickten Fichten. Gleichzeitig erlebte der Sollingwald 2018 die längste Trockenperiode und die niedrigsten Jahresniederschläge der vergangenen 200 Jahre.

Revierleiter Andreas Helms beschrieb den Arbeitsschwerpunkt der zurückliegenden Jahre und das Vorgehen für 2020: Das Forstamt Neuhaus organisiert auf rund 4.000 Hektar, das heißt auf einer Fläche von 6.000 Fußballfeldern, wöchentliche Kontrollgänge. Von Borkenkäfern befallene Bäume und Baumgruppen sollen so schnellstmöglich entdeckt und beseitigt werden. Anschließend folgt die Fällung, das Herausziehen der Stämme und die Lagerung auf sogenannten Poltern am Waldweg. Ziel ist es, die Vermehrung der Borkenkäfer zu unterbinden. Dort, wo Borkenkäfer Bäume abgetötet haben, entstehen größere Freiflächen, die wieder bepflanzt werden müssen.

Insgesamt werden im Forstamt Neuhaus in diesem Frühjahr über 500.000 Pflanzen von den Mitarbeitern der Niedersächsischen Landesforsten und forstlichen Dienstleistern gepflanzt, um auf den entstandenen Freiflächen klimastabile Mischwälder zu etablieren.

