Dienstag, 26. November 2019

Rückbau der ehemaligen Fischhalle in Eschershausen

Die ehemalige „Fischhalle“ wird nun Stück für Stück abgetragen. Foto: jbo

Eschershausen. Schon seit Längerem bietet das kleine, recht unscheinbare Haus am Fuße der Stadtbergstraße in Eschershausen keinen schönen Anblick mehr. Doch für viele Einwohner der Raabestadt ist dieses Gebäude untrennbar mit Erinnerungen an das ehemalige Fischgeschäft der Familie Meldau verbunden. Jetzt hat die Stadt die Immobilie erwerben können und den Rückbau des Gebäudes in Auftrag gegeben. Damit ist ein letzter Mosaikstein der Stadtsanierung abgearbeitet. (jbo)

