Freitag, 15. Dezember 2017

Rücklage deckt Defizit, Kredit für Investitionen

Die Dachsanierung an der Grundschule in Stadtoldendorf ist eine der zahlreichen Investitionen, welche die Samtgemeinde zurzeit tätigt oder plant.

Eschershausen-Stadtoldendorf. Dank guter Rücklagen aus den Vorjahren kann die Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf ein finanzielles Defizit verkraften, das sich im Ergebnishaushalt 2017 abzeichnet. Außerdem nimmt die Samtgemeinde Kredite in Höhe von rund 700.000 Euro auf, um die zahlreichen Investitionen zu finanzieren, welche die Samtgemeinde in diesem Jahr getätigt hat.Einstimmig stimmte der Samtgemeinderat für den Nachtragshaushalt, den Kämmerer Ralf Schaper in der Sitzung vorstellte. Demnach verbleibt beim Ergebnishaushalt bei einem Volumen von rund 10,9 Millionen Euro bei den Erträgen und etwas über 11 Millionen Euro Aufwendungen ein Defizit von 134.000 Euro. Das aber kann aufgefangen werden durch die 1,5 Millionen Euro, die der Verwaltung zum Jahresbeginn als Finanzmittel zur Verfügung standen. Hinzu kommen Investitionen in Höhe von rund 1,64 Millionen Euro. Hierzu fließen 636.000 Euro durch Zuschüsse und andere Einkünfte wieder zurück in die Kasse. Was bleibt, ist eine Summe von rund einer Million Euro, welche die Samtgemeinde stemmen muss. (nig)

