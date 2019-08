Donnerstag, 29. August 2019

Rückruf für Franken Bräu Pilsener

Die Lorenz Bauer GmbH & Co KGruft Franken Bräu Pilsener mit dem Abfülldatum 05.05.2020 zurück.

Die Mitwitzer Brauerei Franken Bräu hat ihr Produkt Franken Bräu Pilsener Bügelverschluss mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 05.05.2020 zurückgerufen, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich bei diesem Abfülldatum Reste von Reinigungsmitteln (Lauge) in den Flaschen befinden können. Es habe einen technischen Defekt einer Kontrolleinrichtung in der Flaschen-Abfüllerei gegeben. Eine Gesundheitsgefährdung sowie starke Geschmacksbeeinträchtigung, so die Brauerei, können nicht ausgeschlossen werden. Die Ware wird im Markt, beim Zulieferer oder direkt bei Franken Bräu ersetzt, so die Brauerei.