Mittwoch, 01. Mai 2019

Rund 250 Gäste verfolgen die Maikundgebung in Holzminden

Die Resonanz ist im Vergleich zu den Vorjahren anhaltend konstant. Foto: beb



Holzminden. Unter dem Motto „Europa. Jetzt aber richtig! Auf die Straße für ein solidarisches & gerechtes Europa!“ gingen gestern Vertreter des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in ganz Deutschland auf die Straßen, um ihren Vorstellungen vom künftigen Europa Ausdruck zu verleihen. In Holzminden hatten sich etwa 250 Personen zur Maikundgebung auf dem Marktplatz versammelt. Andrea Wemheuer, stellvertretende Leiterin des Ver.di-Landesbezirks Niedersachsen-Bremen hielt in diesem Jahr die Mai-Rede und ein Plädoyer für Europa. (beb)

