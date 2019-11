Freitag, 01. November 2019

Rund 50 Schatzsucher beim Start der Holzmindener Geocaching-Tour dabei

Gemeinsam werden die Rätsel an den einzelnen Geocaches gelöst. Foto: ap

Holzminden. Rund 50 Geocacher sind am Freitagnachmittag beim Auftakt der neuen Holzmindener Geocaching-Tour in der Lutherkirche zusammengekommen. Gemeinsam wollen sie diese Art Schnitzeljagd via GPS quer durch die Fußgängerzone absolvieren. Das nasskalte November-Wetter ist pünktlich zum 1. des Monats auch mit am Start. Doch die Laune der Teilnehmer ist hervorragend. Geocacher sind für jedes Wetter ausgerichtet. Mitorganisator Pastor Christian Bode freut sich besonders darauf, „in einem riesen Rudel diese ‚Runde‘“ gemeinsam zu erleben, wie er bei seiner Begrüßung verkündet. Bevor es losgehen darf mit der Sucherei und Rätsellöserei enthüllt Kathrin Konradt vom Stadtmarketing noch das Logbuch. Das Motto: „Immer der Nase nach! - die duftende Geocaching Tour!“ Jeder Geocacher signiert das Plakat. Dann startet auch schon die Geocaching-Tour. (ap)

