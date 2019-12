Samstag, 14. Dezember 2019

„Rund um den Solling“ bringt 18.000 Euro

Große Freude herrschte bei den Organisatoren von „Rund um den Solling“ mit (von links) Wolfgang Stark, Bernd Wiesendorf, Joachim Ruthe, Jens-Martin Wolff und Präsident Andreas Kösel. Foto: Kreissportbund Holzminden

Holzminden. „Wir sind einfach nur stolz und dankbar.“ Mit diesem Fazit brachte Andreas Kösel, Präsident vom Lions Club Holzminden, seine Freude zum Ausdruck, dass bei der Radsport-Benefizveranstaltung „Rund um den Solling“ erneut eine enorme Spendensumme zusammengekommen ist: 18.000 Euro wurden nun an die DKMS übergeben. „Natürlich gehen wir aufgrund der in den letzten Jahren gesammelten Erfahrungen optimistisch an die Sache heran“, blickt Kösel in den Oktober zurück. „Doch ist es für uns als Veranstalter selbstverständlich eine riesige Sache, wenn der große Einsatz, den die Teilnehmer, aber auch alle ehrenamtlichen Helfer leisten, so belohnt wird.“ Das sei gleichzeitig die beste Motivation für das Organisationsteam, an dieser schönen Tradition festzuhalten.

Mehr lesen Sie im TAH vom 14.12.2019.