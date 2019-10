Mittwoch, 02. Oktober 2019

Rund um den Solling“: Kurzfristige Teilnahme noch möglich

Auch Mountainbiker sind gern gesehene Gäste bei "Rund um den Solling".

Holzminden. Die Radsportler der Region treffen sich am Sonntag, 6. Oktober, in Holzminden zur elften Benefizveranstaltung „Rund um den Solling“ zu Gunsten der DKMS. Die Schallmauer von 200 angemeldeten Teilnehmern ist bereits durchbrochen. Aber auch Kurzentschlossene sind beim Veranstalter Lions Club Holzminden willkommen, um für die gute Sache in die Pedale zu treten.

Jeweils eine Stunde vor dem Start werden die Startnummern ausgegeben, Anmeldungen vor Ort an der Stiebel-Eltron-Halle in Holzminden (gegenüber Sportpark Liebigstraße) sind auch noch möglich. Angeboten werden die vier bekannten Strecken, so dass für jeden etwas dabei ist, vom ambitionierten Radsportler bis zum Freizeit-Radler. Die „Königsdisziplin“ bleibt die 115-Kilometer-Tour für ehrgeizige Rennradfahrer, die um 9 Uhr gestartet wird. Der Start für die Weser-Runde über 63 Kilometer für geübte Hobbyradler erfolgt um 10.30 Uhr. Eine Stunde vorher, also um 9.30 Uhr gehen die Mountainbiker auf die anspruchsvolle Strecke, die sie über 57 Kilometer quer durch den Solling führt.

Die sogenannte „Welterbe-Runde“ ist mit 30 Kilometern Länge für jedes Alter und jede Leistungsstufe geeignet, Start ist um 11.30 Uhr. Eine halbe Stunde früher, also um 11 Uhr, starten die Langstreckenläufer, denn zum ersten Mal wird bei „Rund um den Solling“ auch eine 30 Kilometer lange Laufstrecke angeboten. Alle Teilnehmer unterstützen mit ihrem Startgeld die Spendenaktion, die geleisteten Höhenmeter werden von den Sponsoren in zusätzliche Spendengelder umgewandelt. Ausführliche Informationen gibt es im Internet unter „www.rund-um-den-solling“ und auf der entsprechenden Facebook-Seite.