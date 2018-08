Mittwoch, 15. August 2018

„Rund um den Solling“ startet am 7. Oktober

Die bekannte Radausfahrt zugunsten der DKMS wird über verschiedene Strecken angeboten, Start und Ziel sind aber immer an der Stiebel-Eltron-Halle in Holzminden.

Holzminden. Ein echtes Jubiläum ist es noch nicht, aber stolz sind die Organisatoren auf die erste zweistellige Zahl schon: Zum zehnten Mal findet die beliebte Radausfahrt „Rund um den Solling“ zugunsten der DKMS am Sonntag, 7. Oktober, schon statt. Start und Ziel ist erneut die Stiebel-Eltron-Halle in Holzminden. Ab sofort kann man sich online anmelden.

Beim Lions Club Holzminden kommen die Vorbereitungen so langsam in die heiße Phase. Doch die mittlerweile erreichte Routine lässt beim Service-Club als Ausrichter dieser weit über die Region hinaus bekannten Radausfahrt keine Hektik aufkommen. Das emsige Organisationsteam um Joachim Ruthe und Bernd Wiesendorf hat alles im Griff und freut sich schon auf die Neuauflage am Sonntag, 7. Oktober: „Wir können erneut auf das große Team an Helfern bauen und sind sehr froh darüber. Mit dieser enormen Unterstützung sollte bei der Veranstaltung wieder alles klappen.“

Zuversichtlich ist auch der neue Lions-Präsident Thomas Strebost: „Als ich das Amt von Dr. Reza Hadjian übernommen habe, hat er mich schon auf diese außergewöhnliche Veranstaltung zugunsten der DKMS hingewiesen. Ich weiß, dass die Mitglieder des Clubs voll dahinterstehen und sich entsprechend einbringen werden.“ Er hofft für das Organisationsteam, aber vor allem für alle Teilnehmer, dass am ersten Oktoberwochenende das Wetter mitspielt, damit wieder zahlreiche Hobby-Radsportler den Weg ins Weserbergland finden.

Angeboten werden wieder die vier verschiedenen bekannten Strecken, so dass für jeden etwas dabei ist, vom ambitionierten Radsportler bis zum Freizeit-Radler. Die „Königsdisziplin“ bleibt die 115-Kilometer-Tour für ehrgeizige Rennradfahrer mit knackigen Anstiegen und rasanten Abfahrten durch eine grandiose Landschaft. Deren Start ist um 9 Uhr. Die Weser-Runde über 63 Kilometer für geübte Hobbyradler mit einem Berg (Rühler Schweiz) und sonst überwiegend flachen Passagen wird um 10.30 Uhr gestartet. Eine Stunde vorher, also um 9.30 Uhr gehen die Mountainbiker auf die Strecke, die sie über 57 Kilometer quer durch den Solling führt.

Die sogenannte „Welterbe-Runde“ ist mit 30 Kilometern Länge für jedes Alter und jede Leistungsstufe geeignet. Bei moderatem Tempo verläuft die flache Strecke überwiegend auf dem Radweg entlang der Weser und führt dann am Unesco-Weltkulturerbe Corvey vorbei. Dort wird sich wieder die Zeit für ein Erinnerungsfoto genommen. Sie ist für alle Räder geeignet, Start ist um 11.30 Uhr.

Alle Teilnehmer unterstützen mit ihrem Startgeld die Spendenaktion, die geleisteten Höhenmeter werden von den Sponsoren in zusätzliche Spendengelder umgewandelt. Ausführliche Informationen gibt es im Internet unter „www.rund-um-den-solling“ und auf der Facebook-Seite. Selbstverständlich kann man sich dort anmelden sowie die Streckenprofile ansehen.